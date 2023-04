Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Herringhausen - Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 00:00 Uhr und Samstag, 12:15 Uhr, kam es in der Herringhauser Straße, Höhe Steinbachstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich die Herringhauser Straße in Richtung Lippstadt und geriet auf die am rechten Fahrbahnrand befindliche Verkehrsinsel. Dort kollidierte das Fahrzeug mit insgesamt drei Verkehrszeichen. Zwei "Schraffenbaken" und das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren", wurden erst beschädigt und danach auf dem Gehweg abgelegt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

