Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer leicht verletzt

Möhnesee (ots)

Am 17. April, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Arnsberger Straße/Südufer zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Frau aus Arnsberg befuhr die Straße "Südufer" in Richtung Arnsberger Straße. An der Kreuzung angekommen, beabsichtigte die Citroen-Fahrerin nach links in Richtung Rennweg abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer aus Wickede. Der 49-jährige Yamaha-Fahrer befand sich auf der Arnsberger Straße in Fahrtrichtung Rennweg und wollte links auf die Straße "Südufer" abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß. Dabei stürzte der 49-jährige Kradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. (ja)

