POL-EL: Papenburg - Zeugen zum Einbruch in der Tauschlägerstraße gesucht (siehe Bilder)

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 8 Uhr "An der Berufsschule" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes-Benz. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer ...

mehr