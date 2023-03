Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Wieblingen: Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr befuhr eine 55jährige zunächst die Mannheimer Straße in Wieblingen in Fahrtrichtung Heidelberg Stadtmitte. Auf dieser Strecke schrammte sie mehrfach eine Mauer. Circa einen Kilometer später fuhr die Frau einem anderen Fahrzeug auf und verletzte hierbei den Fahrzeugführer leicht. Durch die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten konnte eine Alkoholbeeinflussung bei der 55-Jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten, und der Dame Blut genommen.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen im Bereich der Mannheimer Straße / Vangerowstraße machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg Mitte unter Tel.: 06221 18570 zu melden.

