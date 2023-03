Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Idstein-Eschenhahn: 17-Jährige vermisst

Mannheim/Idstein-Eschenhahn (Rheingau-Taunus) (ots)

Die Kollegen des Polizeipräsidiums Westhessen bitten um Mithilfe:

Seit Mittwoch wird die 17-jährige Tatjana I. aus Idstein-Eschenhahn vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr von ihrer Mutter in ihrem Zimmer im Elternhaus gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie in Begleitung eines 17-18 Jahre alten "Jordy" unterwegs sein. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Die 17-Jährige ist 1,60-1,65 Meter groß und schlank. Sie hat blonde lange Haare, grün-graue Augen und schwarze Augenbrauen. Des Weiteren hat sie auf dem linken Nasenflügel ein Piercing in Form eines Edelsteins und an jedem Ohr jeweils drei Ohrringe. Zuletzt hat die Vermisste ein weißes Top, einen "Teddy Mantel" und weiße "Michael Jordan" -Turnschuhe von Nike getragen.

Ein Bild der Vermissten finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47764/5465367

Es gibt Hinweise, dass die 17-Jährige im Bereich Mannheim oder Ludwigshafen unterwegs sein könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

