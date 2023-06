Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (15.06.2023, 11:40 Uhr) wurde eine 66-Jährige in der Prälat-Walzer-Passage von einem Auto touchiert. Das Auto fuhr in Richtung Pfalzbau weiter, ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern. Das flüchtende Auto soll groß und silbern gewesen sein. Es habe ein LU-Kennzeichen gehabt. Bei dem Fahrer habe es sich um einen älteren Mann gehandelt.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

