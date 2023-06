Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen in Bonn-Endenich - Ermittlungen gegen einen E-Scooter-Fahrer wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt

Bonn (ots)

Am 14.06.2023, in der Zeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei Kontrollen in der Pastoratsgasse in Bonn Endenich durch.

Dabei fiel der 51 jährige Fahrer eines E-Scooters auf, da das Heckteil des E-Scooters offensichtlich fehlte. Der Mann wurde folgend angehalten und kontrolliert. Bei der Ansprache bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Der Mann gab hierzu an, dass er bis in die frühen Morgenstunden hinein Alkohol getrunken habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein war bereits vor mehreren Jahren wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung und der Beseitigung der technischen Mängel an seinem E-Scooter untersagt.

Im Rahmen der Kontrolle wurden darüber hinaus drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unerlaubten Überholens gefertigt. Weiterhin wurden drei Verwarnungsgelder wegen unterschiedlicher Verkehrsverstöße erhoben.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell