POL-BN: Warnmeldung der Bonner Polizei vor Telefonbetrügern

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei warnt erneut vor Trick- und Telefonbetrügern, die vermutlich auch heute wieder versuchen werden, an die Ersparnisse oder Wertsachen älterer Menschen in Bonn und der Region zu gelangen. Immer wieder machen sie dabei hohe Beute.

Die Beamtinnen und Beamten des Betrugskommissariats der Bonner Polizei verzeichneten in den vergangenen Tagen wieder einen sprunghaften Anstieg von betrügerischen Anrufen. Hierbei gaben sich die Straftäter entweder als Polizeibeamte aus oder sie setzen die Angerufenen mit einem Schockanruf unter Druck. Bei dieser perfiden Masche teilen die Betrüger den Angerufenen z.B. mit, dass eine Tochter oder ein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei ein Mensch gestorben.

Auf diese Weise erreichen die Täter, dass das angerufene Opfer sofort in eine psychische Ausnahmesituation gerät und kaum noch in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Das Telefonat wird danach von einem angeblichen Polizeibeamten oder Staatsanwalt übernommen. Weil ein Mensch getötet worden sei, habe ein Richter angeordnet, dass die Tochter oder der Sohn nun Untersuchungshaft müsse. Nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution könne die Haft noch abgewendet werden. So gelingt es den Tätern, die Opfer dazu zu bringen, eine Kaution zu zahlen.

So geschehen auch am Montagnachmittag im Bonner Norden. Dort erbeuteten die Betrüger von einer Seniorin, die in dem Glauben ihrer angeblich in einen Unfall verwickelten Tochter die Untersuchungshaft zu ersparen, Bargeld und Schmuck mit einem Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie kann man sich vor den Telefonbetrügern schützen?

Ausführliche Informationen und Tipps zum wirksamen Schutz vor den Betrügern gibt die Bonner Polizei auch auf der Webseite https://bonn.polizei.nrw/seniorenpraevention-0

Wie laufen solche Anrufe ab?

Schauspieler Marek Erhardt und Deutschlands älteste Synchronsprecherin Luise Lunow haben im Zusammenwirken mit der Polizei Hamburg einen authentischen Schockanruf eingesprochen.

Wie diese Anrufe funktionieren, warum immer wieder ältere Menschen um die Ersparnisse ihres gesamten Lebens gebracht werden und welche Informationen hierzu die Polizei Hamburg für Sie hat, hören Sie hier: https://www.polizei.hamburg/geschockt-abgezockt

Die Polizei empfiehlt:

Hören Sie sich die Aufnahme aufmerksam an. Reden Sie mit Ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis über Schockanrufe und Telefonbetrug. Bereiten Sie sich gedanklich darauf vor, dass auch Sie einen solchen Anruf erhalten könnten.

