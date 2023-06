Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 37-jährige Frau beleidigt und geschubst - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat nach einem Vorfall in Bonn-Duisdorf am Dienstagabend (13.06.2023) die Ermittlungen gegen einen unbekannten Mann aufgenommen. Er soll zuvor eine 37-jährige türkischstämmige Frau beleidigt und geschubst haben.

Zur Tatzeit gegen 19:55 Uhr wartete die Geschädigte an der Bushaltestelle Rathaus Hardtberg im Bereich Rochusstraße/Villemombler Straße auf ihren Bus, als ein Mann auf sie zukam und unvermittelt anfing, sie zu beleidigen. Die 37-Jährige wehrte sich verbal, woraufhin der Mann wörtlich "geh in dein Land zurück" geäußert und sie von der Sitzbank geschubst haben soll. Die Frau ging daraufhin einige Meter davon, um Abstand zu gewinnen. Der Unbekannte folgte ihr aber, bis ein Zeuge sich zwischen beide Personen stellte. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und stieg in einen ankommenden Bus. Auch der Zeuge ging davon, ohne dass die 37-Jährige seine Personalien erfragen konnte.

Der Tatverdächtige kann bislang als etwa 1,85 m groß, mit rundem Gesicht, blauen Augen und größerem Bauch beschrieben werden, war mit einem T-Shirt sowie Shorts bekleidet und soll eine Wunde an der Lippe gehabt haben.

Die Ermittler des Staatsschutzes der Bonner Polizei erhoffen sich nun weitere Hinweise zum Tatverdächtigen. Außerdem bitten die Beamtinnen und Beamten insbesondere den noch unbekannten Zeugen um eine Kontaktaufnahme. Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

