Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (15.05.2023)

Niedereschach (ots)

Auf der Johann-Liesenberger-Straße ist es am Montag im Zeitaum zwischen 5 Uhr und 10 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter fuhr gegen einen vor dem Haus Nummer 6 geparkten Skoda Kodiaq. Dabei beschädigte er den Skoda am Kotflügel rechts und fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

