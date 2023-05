Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Bargen/ Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht- rund 30.000 Euro Blechschaden (15.05.2023)

Engen-Bargen (ots)

Ein 38-Jähriger ist am Montagabend betrunken Auto gefahren und hat auf der Bargener Straße einen Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro verursacht. Gegen 22.15 Uhr war der Autofahrer mit einem Nisaan Quasqai auf der Bargener Straße von Engen herkommend in Richtung Immendingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 prallte der Mann ungebremst mit dem Heck eines am rechten Straßenrand geparkten Mercedes zusammen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 38-Jährige nun für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell