Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Roonstraße; Tatzeit: 18.02.2023, 19.00 Uhr;

Aus einem Keller haben Unbekannte in Bocholt einen Elektroroller und zwei Lautsprecher gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Samstagabend und Montagvormittag in einem Wohnhaus an der Roonstraße. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Viron. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell