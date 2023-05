Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/ Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus- Hinweise erbeten (15.05.2023)

Öhningen (ots)

In den späten Mittagsstunden des Montags, etwa zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße "Fehlhaldenhof "eingebrochen. Hierzu montierte der Einbrecher zunächst unbemerkt auf von der im Obergeschoss anwesenden Bewohnerin ein Fliegengitter ab, hebelte ein gekipptes Fenster auf und gelangte in die Innenräume. Aus einer Schmuckschatulle klaute der Täter Fasnachtschmuck im Wert von etwa 50 Euro. Anschließend verließ der Eindringling das Haus wieder über das gewaltsam geöffnete Fenster. Personen, die am Mittwochmittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Fehlhaldenhof" gemacht oder dort fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0, in Verbindung zu setzen.

