POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit einem Messer- Polizei sucht Zeugen (15.05.2023)

Radolfzell (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Discounter in der Böhringer Straße einen Ladendiebstahl begangen und auf der Flucht einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Messer bedroht. Der unbekannte Täter steckte zunächst mehrere Gegenstände in eine Tasche und verließ den Markt, ohne für die Waren zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter folgte dem Dieb über den Parkplatz in Richtung Nordstadt, weshalb der Täter die Tasche auf dem Kundenparkplatz zurückließ. Nach dem Überqueren der Böhringer Straße blieb der Unbekannte stehen, zog ein Messer und bedrohte hiermit den 25-jährigen Angestellten. Dieser kehrte daraufhin zum Markt zurück und verständigte die Polizei. Der Dieb flüchtete ohne seine Beute in unbekannte Richtung. Bei diesem soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann handeln, der etwa 160 bis 170 Zentimeter groß ist. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und darüber eine olivgrüne Jacke. Außerdem hatte er einen dunkelblauen Turnbeutel der Marke Nike dabei. Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

