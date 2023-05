Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Tödlicher Unfall auf der Skaterbahn (16.05.2023)

Radolfzell (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Skaterbahn in der Karl-Wolf-Straße zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt worden ist. Ein 33-jähriger Fahrer eines Mountainbikes war, gegen 2.45 Uhr, in der Skaterbahn unterwegs. Bei dem Versuch über eine Rampe zu springen, stürzte der Mann mit dem Kopf auf den Boden und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch die alarmierten Rettungskräfte verstarb der 33-Jährige noch an der Unfallstelle. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen.

