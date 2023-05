Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Unfall am Fußgängerüberweg- eine verletzte Person (15.05.2023)

Allensbach (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Kaltbrunner Straße am Montagmittag, gegen 11.45 Uhr, leicht verletzt worden. Ein 82-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Kaltbrunner Straße vom Bahnhof herkommend in Richtung Industriegebiet unterwegs. Auf Höhe der Kilian-Weber-Straße überquerte zeitgleich eine 81 Jahre alte Fußgängerin die Kaltbrunner Straße am Fußgängerüberweg. Dies erkannte der Autofahrer zu spät, bremste seinen Wagen zwar noch ab, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig vor dem Zebrastreifen anhalten. Hierdurch prallte der Autofahrer mit der Frau zusammen. Diese stürzte auf den Boden und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand lediglich ein geringer Schaden.

