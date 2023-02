Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit Wildschwein - hoher Sachschaden

A 63/Alzey, Freimersheim (ots)

Mit einem gehörigen Schrecken aber glücklicherweise unverletzt kam ein 44-jähriger Fahrer eines PKW davon, der am 16.02.2023 gegen 22:30 Uhr einen Wildunfall mit einem Wildschwein hatte. Dabei befuhr der Mann die A 63 in Richtung Kaisersalutern, als in Höhe der Anschlussstelle Freimersheim zwei Wildschweine über die Fahrbahn rannten. Es kam zur Kollision mit einem der Tiere, das hierdurch getötet wurde. Das andere lief weiter. Am Auto des 44-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 5000 Euro schätzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden.

