Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

BAB60, Gemarkung Mainz-Weisenau (ots)

Am Donnerstag, den 09.02.2023, wurden gegen 08:10 Uhr der Polizeiautobahnstation Heidesheim mehrere Kinder, bzw. Jugendliche gemeldet, die auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Autobahnbrücke/ Überführung "Alte Mainzer Straße" im Bereich Mainz- Weisenau einen Gegenstand von der Brücke auf den drunter vorbeifließenden Verkehr geworfen haben. Ein Verkehrsteilnehmer wurde von diesem Gegenstand getroffen. Glücklicherweise kam es hierdurch zu keinem Schaden oder ähnlichem. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnten die Kinder/Jugendlichen vor Ort nicht angetroffen und auch während einer Nahbereichsfahndung nicht ermittelt werden. Die Polizeiautobahnstation Heidesheim sucht aus diesem Grund Zeugen des Vorfalls. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel.: 06132 950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de

