Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A60 mit einer schwer verletzten Person führt zur Sperrung des Mainzer Autobahntunnels

Mainz (ots)

Am 08.02.2023 gegen 18:15 kommt es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen ca. 200 Meter vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 30jährige Fahrzeugführer eines LKW fährt auf den verkehrsbedingt bremsenden PKW einer 58-jährigen Fahrzeugführerin auf und schiebt deren Fahrzeug auf das vor ihr bremsende Fahrzeug. Durch die Wucht wird die 58-jährige Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wird durch die Feuerwehr schwer verletzt gerettet. Trümmerteile des Verkehrsunfalles verteilen sich auf 3 der 4 Fahrstreifen, sodass diese nicht mehr befahrbar sind.

Aufgrund dessen kommt es zu einem starken Rückstau. Die Brandmeldeanlage des Hechtsheimer-Tunnels löst aufgrund der Abgasbelastung aus und alle Schranken schließen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hessen ist zwischen 18:38-19:50 Uhr und in Fahrtrichtung Bingen zwischen 18:38 Uhr - 20:25 Uhr voll gesperrt, was zu erheblichem Rückstau im Berufsverkehr führt.

Bei der Schließung der Schranken, wird ein stehender PKW beschädigt. Zudem sind mehrere PKW auf der Autobahn aufgrund technischer Defekte liegengeblieben.

