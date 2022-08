Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahranfänger mit Alkohol am Steuer

Schifferstadt (ots)

Am heutigen frühen Morgen führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Kontrollen am Südbahnhof durch. Gegen 00:10 Uhr wurde ein 19-Jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle gab der Fahrer an, Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24c StVG eingeleitet, wonach für Fahranfänger während der Probezeit oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres ein striktes Alkoholverbot beim Führen eines Kraftfahrzeugs gilt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel einem Berechtigten übergeben. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

