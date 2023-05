Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Knallgeräusche führen zu einem Polizeieinsatz (14.05.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Über Notruf teilte ein Zeuge der Polizei kurz vor 12.00 Uhr zwei Knallgeräusche, ähnlich Schussgeräusche, in der Schützenstraße mit. Mit den Geräuschen bemerkte dieser zeitgleich eine Person an einem geöffneten Dachfenster. Mehrere Polizeistreifen fuhren zu dem angegebenen Haus und sperrten zunächst einen weiträumigen Bereich ab. Noch bevor die Polizei Kontakt mit der angeblich betroffenen Person aufnehmen konnte, rief dieser beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Konstanz an und öffnete schließlich den Beamten vor Ort die Wohnungstüre. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung konnten pyrotechnische Knallkörper, jedoch keine Schusswaffe festgestellt werden. Der Betroffene wurde auf das Polizeirevier Schwenningen zur Vernehmung gebracht, er bestritt das Zünden der Böller oder ein Betätigen einer Schreckschusswaffe.

