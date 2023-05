Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Dreister Dieb klaut Handtasche (13.05.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, gegen 17.45 Uhr, ist es auf der Parkstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche gekommen. Eine 57-jährige Frau war in Begleitung eines Zeugen auf der Parkstraße zu Fuß unterwegs und hielt dabei ihre Tasche in der Hand. Ein Unbekannter näherte sich der Frau unbemerkt von hinten mit einem Mountainbike und nahm der Frau ohne Gewalt die Handtasche aus der Hand. Anschließend flüchtete der dreiste Dieb in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

