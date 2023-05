Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Eine leicht verletzte Person und rund 25.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall (13.05.2023)

Eigeltingen (ots)

Rund 25.000 Euro Blechschaden und eine leicht verletzte Beifahrerin ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Landesstraße 194 passiert ist. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Opel Meriva war auf der Landesstraße 223 unterwegs und bog an der Einmündung auf die L 194 ab. Hierbei kollidierte der Autofahrer mit einem BMW Mini einer 23-Jährigen, die auf der L 194 in Richtung Nenzingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 76-jährige Beifahrerin im Opel leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf etwa 15.000 Euro und am BMW auf ungefähr 10.000 Euro.

