POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auto mit Farbe beschmiert (12./13.05.2023)

Radolfzell (ots) - Unbekannte sind am Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Straße "Sonnenhalde" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Als sie dort auf die Bewohnerin trafen, flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute, einem Laptop, in unbekannte Richtung. Zuvor versuchten sie in das Nachbargebäude ...

