Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach A 98/ Lkr. Konstanz) Auto schleudert bei Aquaplaning über die Autobahn (14.05.2023)

Stockach A 98 (ots)

Am Sonntag, gegen 18 Uhr, ist es auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-West und Stockach-Ost zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 12.500 Euro gekommen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der A 98 von Stockach herkommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Auf der Strecke geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzleitplanke. Der Autofahrer bleib unverletzt. Am Mercedes entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und an der Schutzplanke von ungefähr 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell