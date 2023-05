Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und flüchtet (13.05.2023)

Konstanz (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am frühen Samstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Reichenaustraße einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Eine 23-jährige Fahrerin eines Jaguars war auf dem Parkplatz unterwegs und bog nach links in Richtung Oberlohnstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos, einem Fiat und einen Ford Puma. Ohne sich um die entstandenen erheblichen Sachschäden zu kümmern, fuhr die Frau einfach davon. Zeugen konnten die Kennzeichen des Jaguars ablesen. Die Kantonspolizei Thurgau traf die Frau und den beschädigten Wagen an ihrer Wohnanschrift an. Die Polizisten stellten eine deutliche Alkoholisierung der Autofahrerin fest. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Neben Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht in Deutschland wird die 23-Jährige sich auch wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Schweiz verantworten müssen.

