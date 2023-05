Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße (15.05.2023)

Konstanz (ots)

Am Montagmorgen, gegen 4.15 Uhr, ist auf der Max-Stromeyer-Straße ein Unfall passiert, bei dem an einem Auto die Ölwanne aufgerissen ist. Ein 57-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs und fuhr auf Höhe einer Metzgerei über einen auf der Straße liegenden E-Scooter. Hierbei riss die Ölwanne des VW auf. Das auslaufende Öl streute die Feuerwehr Konstanz ab. Den Scooter hatte zuvor ein Unbekannter im Verlauf der Nacht auf der Straße abgelegt. Die Höhe des entstandenen Schadens am VW sowie am Scooter ist der Polizei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 zu melden.

