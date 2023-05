Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Auto gerät ins Schleudern (14.05.2023)

Deißlingen (ots)

Rund 5.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag, eggen 18 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Lauffen passiert ist. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz war auf linken Fahrspur der B 27 von Villingen-Schwenningen herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs. Auf Grund der Zusammenführung der dortigen zwei Fahrspuren, wechselte der Mann von der linken auf die rechte Spur und verlor hierbei wegen Aquaplaning die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mercedes krachte in die linksseitige Schutzplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um das demolierte Auto.

