POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (12.05.2023)

Schramberg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, hat sich im Kreuzungsbereich der Berneckstraße und der Leibbrandstraße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 61-jähriger Fahrer eines Busses Iveco war auf der Leibbrandstraße in Richtung Weihergasse unterwegs und fuhr in die Kreuzung zur Berneckstraße ein. Hier ...

mehr