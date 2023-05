Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A 81/ Lkr Rottweil) Aquaplaning auf der Autobahn führt zu Unfall (14.05.2023)

Vöhringen A 81 (ots)

Weil ein Mann auf regennasser Straße mit seinem Auto vermutlich zu schnell unterwegs war, hat er am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf, einen Unfall gebaut. Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer war auf der linken Fahrspur der A 81 in Richtung Singen unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Sulz zum Stehen. Der Autofahrer verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Skoda. Am Wagen entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und an der Schutzplanke von etwa 3.000 Euro.

