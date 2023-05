Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannte demontieren Zigarettenautomat von einer Gebäudewand und entwenden diesen - Polizei bittet um Hinweise (14.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr von einem Gebäude in der Matthäus-Hummel-Straße einen Zigarettenautomaten demontiert und gestohlen. Die Täter luden den Automat in eine weißen Kastenwagen und flüchteten mit dem Transporter in Richtung Dattenbergstraße. Personen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

