Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt (12.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei Autofahrerinnen bei einem Abbiegeunfall am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Nordring Villingen. Eine 29-jährige Fahrerin eines Mercedes-SUV bog vom Nordring nach links in die Straße "Außenring Schwenningen" ein und stieß dabei mit einer entgegenkommenden, in Fahrtrichtung Schwenningen fahrenden 57-Jährigen in einem Opel Corsa zusammen. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

