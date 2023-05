Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und gegen Umspannwerk geprallt (14.05.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr auf der Straße "Längefeld" in Richtung Bregtalstraße einen Unfall verursacht. Ein 27-jähriger Mercedes GLC-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein neben der Straße stehendes Umspannwerk. Der Fahrer blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Ein Abschleppwagen musste den beschädigten Mercedes bergen.

