Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erfolgreiche Vermisstensuche Dank eines aufmerksamen Zeugen

Gerolstein / Daun (ots)

Am 23.12.2022 gegen 10:26 Uhr erhielten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein Kenntnis von einer vermissten 70-jährigen Patientin des Gerolsteiner Krankenhauses.

Die Vermisste war augenscheinlich bereits seit einigen Stunden aus dem Krankenhaus abgängig.

Aufgrund verschiedenster Erkrankungen und Notwendigkeiten von Medikamenteneinnahmen bestand eine konkrete Gefahrenlage für die 70-Jährige.

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein wurden umgehend umfangreiche Such- und Ermittlungsmaßnahmen getroffen.

Gegen 11:59 Uhr half glücklicherweise der berühmte "Kommissar Zufall", dieses Mal in Form eines aufmerksamen Busfahrers am ZOB in Daun. Er teilte eine ältere Dame mit, welche den Witterungsbedingungen unangepasst gekleidet und durch den Regen durchnässt war, mit.

Die Kräfte der Polizeiinspektion Daun konnten die beschriebene Dame in Daun antreffen und schnell eruieren, dass es sich um die Vermisste aus Gerolstein handelte.

Die Dame war leicht unterkühlt und wurde umgehend durch Rettungssanitäter behandelt und letztlich ins Krankenhaus zurückgebracht.

Ein besonderer Dank ist an den aufmerksamen Zeugen zu richten, der die Situation richtig einschätzte und Hilfe verständigte.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell