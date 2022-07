Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 42-Jähriger alarmiert Bundespolizei - Beamte finden Drogen in seiner Tasche

Bochum - Dortmund (ots)

Gestern Abend (20. Juli) soll ein Dortmunder im Hauptbahnhof Bochum die Bundespolizei gerufen haben. Am Einsatzort beschwerte er sich lautstark über den Fahrplan der Deutschen Bahn. In seiner Tasche fanden die Beamten später verbotene Substanzen.

Gegen 20 Uhr wurden Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof zu einem Bahnsteig gerufen. Dort tat ein 42-Jähriger gegenüber einem Bahnmitarbeiter seinen Unmut über den Fahrplan der Deutschen Bahn kund. Als der aufgebrachte Dortmunder dann nach verbotenen Gegenständen befragt wurde, erklärte dieser, dass er keinerlei solcher Sachen mit sich führen würde, bot den Beamten aber an, in seiner Tasche nachzuschauen. Das Angebot nahmen die Bundespolizisten an und fanden nach wenigen Augenblicken eine geringe Menge an Amphetaminen auf.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell