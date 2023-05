Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr von einem Gebäude in der Matthäus-Hummel-Straße einen Zigarettenautomaten demontiert und gestohlen. Die Täter luden den Automat in eine weißen Kastenwagen und flüchteten mit dem Transporter in Richtung ...

mehr