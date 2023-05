Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr Rottweil) Unfall im Kreuzungsbereich (15.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, hat sich im Kreuzungsbereich der Berneckstraße und der Leibbrandstraße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 61-jähriger Fahrer eines Busses Iveco war auf der Leibbrandstraße in Richtung Weihergasse unterwegs und fuhr in die Kreuzung zur Berneckstraße ein. Hier kam es zur Kollision mit einem 63 Jahre alten Fahrer eines Ford Transit, der auf der Berneckstraße in Richtung Hardt fuhr. Niemand verletzte sich. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Schaden am Ford dürfte im Bereich von rund 8.000 Euro liegen.

