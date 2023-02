Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230214 - 0189 Frankfurt-Heddernheim: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(fue) Der 26-jährige Fahrer eines Paketzustelldienstes stellte sein Fahrzeug, einen Iveco-Transporter, am Montag (13. Februar 2023) gegen 12:30 Uhr ordnungsgemäß in der Ernst-Kahn-Straße ab. Hier näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Fahrzeug, öffnete die Beifahrertür und entwendete die schwarze Geldbörse des 26-Jährigen, in der sich neben 170 EUR Bargeld noch Ausweisunterlagen und Bankkarten befanden. Zudem wurde ein kleines Paket entwendet, dessen Inhalt nicht bekannt ist. Der Geschädigte konnte den Täter noch beim Verlassen des Fahrzeuges sehen.

Demnach wird der Täter beschrieben als:

25-30 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß. Dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einem grünen Pullover, führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell