Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230214 - 0187 Frankfurt-Schwanheim: Drogen sichergestellt - Streifenwagen beschmiert

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagabend (13. Februar 2023) gegen 18:20 Uhr kontrollierten Polizisten einen 21-jährigen Mann im Bereich der Straße "Im Heisenrath" in Schwanheim. Vorausgegangen waren Hinweise von Anwohnern auf eine Gruppe von Jugendlichen, die in diesem Bereich Drogen konsumieren würden. Bei Eintreffen der Streife konnten lediglich noch zwei Jugendliche festgestellt werden, von denen einer beim Erblicken des Streifenwagens sofort die Flucht ergriff. Der 21-Jährige, der in diesem Moment Lachgas durch einen Ballon inhalierte, versuchte ebenfalls zu flüchten, konnte aber bereits nach ca. 200 Metern eingeholt werden. Im Rahmen der Personenkontrolle fanden die Polizeibeamten ca. 60 Gramm Haschisch, sowie über 6000 Euro Bargeld.

Eine im Anschluss beim Beschuldigten durchgeführte Wohnungsdurchsuchung in unmittelbarer Nähe führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurde der im Bereich der Wohnanschrift des Beschuldigten geparkte Streifenwagen stark verschmutzt. Unbekannte Täter schütteten eine erhebliche Menge grüner Farbe über die Frontscheibe und die Motorhaube.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, die Ermittlungen zu der Beschädigung des Streifenwagens dauern an

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell