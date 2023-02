Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230213 - 0184 Frankfurt-Nordend: Einbruch in Getränkelieferdienst

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (12. Februar 2023) versuchte ein Einbrecher gegen 23:30 Uhr in der Eckenheimer Landstraße in einem Getränkelieferdienst Beute zu machen. Hierzu schlug er den Glaseinsatz der Ladentür ein, gelangte in den Innenraum und stahl dort eine Metalldose. Der Täter flüchtete im Anschluss unerkannt über die Schwarzburgstraße in Richtung Humboldtstraße.

Der Täter hinterließ hierbei nicht nur Sachschaden an der Eingangstür, sondern er verlor auch das mutmaßliche Diebesgut auf seiner Flucht: Eine Metalldose mit einer geringen Menge Münzgeld.

Ein Bürger beobachtete die Tat von einem gegenüber liegenden Lokal. Folgende Täterbeschreibung konnte abgegeben werden: männlich, ca. 23-30 Jahre alt, schlanke Statur, 165-175 cm groß, dunkle Jacke, roter Schal.

Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (3. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 - 10300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell