Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230213 - 0183 Frankfurt-Niederrad: Diebstahl von Kupferkabel

Frankfurt (ots)

(fue) Durch den in einem mehrstöckigen ehemaligen Bürogebäude in der Lyoner Straße tätigen Sicherheitsdienst wurden am Sonntag, den 12. Februar 2023, gegen 21.10 Uhr, zwei Personen gemeldet, die beim Anblick der Sicherheitsmitarbeiter sofort die Flucht antraten. Der entsandten Funkstreife kam bei der Anfahrt ein VW Transporter entgegen, der anhielt und dessen Beifahrer ausstieg und die Flucht ergriff. Die Fahrerin des Wagens, eine 34-jährige Frau, wurde festgenommen. Auf der Ladefläche des nicht versicherten Fahrzeuges konnten rund 500 kg Kupferkabel aufgefunden werden, welche aus besagtem Bürohaus stammten. Die 34-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

