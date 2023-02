Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230213 - 0182 Frankfurt-Gallus: Kontrolle führt zu größerem Drogenfund

Frankfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag (12. Februar 2023) auf Montag (13. Februar 2023) fanden Polizeibeamte im Rahmen einer Gaststättenkontrolle bei einem 44-Jährigen eine größere Menge Rauschgift. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierten die Polizisten den polizeibekannten Mann in einer Gaststätte in der Mainzer Landstraße. Dabei fanden sie in einer mitgeführten Tasche über ein halbes Kilogramm Marihuana, sowie knapp 10 Gramm Haschisch. Der 44-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte nochmals zum Auffinden kleinerer Mengen Rauschgift. Der Mann wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

