Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnmitarbeiter liefert ersten Hinweis auf die Kabeldiebe von Hirschfelde

Hirschfelde (ots)

Ein umsichtiger Bahnmitarbeiter hat nun mit einem Handyfoto der Bundespolizei einen wichtigen Hinweis auf die Kabeldiebe gegeben, die in den letzten zwei Wochen insgesamt etwa 355 Meter Bahnkabel auf der grenzüberschreitenden Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde gestohlen haben.

Noch kurz vor Abschluss der Bauarbeiten auf der Brücke seitens der Deutschen Bahn AG hatte am 21. September um 14:15 Uhr auf dem Neißeweg auf polnischer Seite direkt unter der Brücke ein silberner PKW gehalten. Der Fahrer hat sich umgesehen und mit seinem Handy hantiert. Schließlich fuhr er wieder davon. An diesem Tag wurde um 06:45 Uhr die erste Tat verzeichnet. Unbekannte Täter hatten 30 Meter Kabel herausgeschnitten aber nicht mitgenommen. Ob sie eventuell gestört wurden und der Fahrer des silbernen PKW das zurückgelassene Kabel abholen wollte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eventuell waren die Täter vom Bahn-Sicherheitspersonal überrascht worden, so wie bei der letzten Tat am 3. Oktober 2022.

Bei dem PKW auf dem Foto handelt es sich um einen silberfarbenen Mitsubishi Space Star vom Typ DG0, wie es ihn 2007 / 2008 gegeben hat. Auffällig ist die vorhandene Anhängerkupplung, die einem Abtransport von Diebesgut dienlich sein könnte. Die Bundespolizei ermittelt nun bei der polnischen Polizei den Fahrzeughalter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem PKW und den Nutzer. Vielleicht haben Wanderer etwas Verdächtiges beobachten können. Auch wenn es sich bei der Bahnbrücke um eine Bahnanlage handelt, die nicht betreten werden darf, so wird sie doch von Fußgängern und Radfahrern genutzt. Hiervon sollte nun dringend Abstand genommen werden, weil die Diebe Kabelschächte aufgebrochen haben und die Sturzgefahr sehr hoch ist. Der Bereich wird zurzeit abgesperrt.

Die Bundespolizei hatte die Bestreifung der Bahnbrücke in der letzten Zeit intensiviert und steht im Kontakt mit Bahn und polnischer Polizei. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt sie unter 03586 / 76020 telefonisch entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell