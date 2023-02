Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230214 - 0188 Frankfurt-Bockenheim: Verschwundener Strafgefangener wieder in Haft

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamten des Fahndungs- und Observationskommissariats des Polizeipräsidiums Frankfurt ist am Montag (13. Februar 2022) ein abgängiger Strafgefangener ins Netz gegangen. Bei seiner Festnahme im Stadtteil Bockenheim stellten die Beamten darüber hinaus eine größere Menge an Betäubungsmitteln sicher.

Der 28-jährige Mann, welcher aufgrund einer Raubstraftat eine Restfreiheitsstrafe von 4 Jahren in einer JVA abzusitzen hatte, verlängerte im Dezember des vergangenen Jahres eigenmächtig seinen angetretenen Hafturlaub. Intensiv geführte Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des seitdem gesuchten Mannes, der gestern in Bonames in ein Fahrzeug zugestiegen war. Sie nahmen verdeckt die Verfolgung auf. Am Römerhof / Zum Rebstockbad, als das Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stehen kam, erfolgte gegen 17:45 Uhr der Zugriff der Beamten und die Festnahme des 28-Jährigen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen.

Im Rahmen der Festnahme des 28-Jährigen fanden die Beamten in seiner Umhängetasche zudem über 100 Gramm Kokain, mehrere Mobiltelefone, ein Messer sowie in seiner Jackentasche zwei Plomben mit Haschisch und Kokain auf. Die Beweismittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels eingeleitet.

Abschließend führte ihn der vorliegende Vollstreckungshaftbefehl auf direktem Wege in die JVA Frankfurt.

