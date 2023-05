Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich (14.05.2023)

Aichhalden (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, auf der Landesstraße 422 gekommen. Ein 62 Jahre alter Mann fuhr mit einer Harley auf der L 422 von Rötenberg herkommend in Richtung Alpirsbach. Auf Höhe der Jörglesmühle kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Aufgrund des Aufpralls stürzte der 62-Jährige und verletzte sich hierbei leicht. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. An der Harley entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

