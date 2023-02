LPI-SLF: 20-Jähriger leistet Widerstand gegen eingesetzte Beamte

Landkreis Saale-Orla (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde mehrere Verkehrsteilnehmer im Saale-Orla-Kreis kontrolliert, die unter Alkoholinfluss hinter dem Steuer saßen. Die Überprüfung eines 66-jährigen Fahrers in Tanna ergab am Freitagabend einen Atemalkoholwert von knapp 0,7 Promille, sodass auf der Dienststelle in Schleiz eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt wurde. Den Mann erwartet nun ein ...

