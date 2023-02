Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Alkoholfahrten am Wochenende

Landkreis Saale-Orla (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde mehrere Verkehrsteilnehmer im Saale-Orla-Kreis kontrolliert, die unter Alkoholinfluss hinter dem Steuer saßen. Die Überprüfung eines 66-jährigen Fahrers in Tanna ergab am Freitagabend einen Atemalkoholwert von knapp 0,7 Promille, sodass auf der Dienststelle in Schleiz eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt wurde. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin wurde am Samstagmorgen ein 44-Jähriger in Remptendorf kontrolliert. Nach einer Atemalkoholmessung mit einem Ergebnis von über 2 Promille wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 24-Jähriger in Neustadt an der Orla angehalten. Auch bei ihm wurde in Anbetracht des rund 0,6 Promille-Wertes eine gerichtsverwertbare Messung auf der Schleizer Polizeidienststelle durchgeführt, die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht.

