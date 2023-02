LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots) - Am Freitagabend geriet ein 52-jähriger Saalfelder mit seinem Pkw Hyundai in eine Verkehrskontrolle im Stadtteil Gorndorf. Dabei fiel den Polizeibeamten auf, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert war. Der folgende Atemalkoholtest bestätigte die Annahme mit einem Ergebnis von 1,27 Promille. Was folgte, war eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

