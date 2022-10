POL-EL: Salzbergen - Pkw in Brand geraten

Werlte (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 17 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Scheune an der Straße Im Moor in Werlte. Die als Strohlager genutzte Scheune geriet kurze Zeit später in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Werlte war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

