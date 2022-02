Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220211-4: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Eine unbekannte Person schlug die Scheibe der Eingangstür eines Kiosks ein, betrat diesen und entwendete Waren aus einem Regal.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ist auf der Suche nach einem Kiosk-Einbrecher. Ihm wird zur Last gelegt, am Freitag (11. Februar) um 1.40 Uhr in einen Kiosk in der Kölnstraße eingebrochen und Waren entwendet zu haben. Da sich das Ladenlokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet und die Tatausführung mit Lärm verbunden war, hofft die Polizei bei der Klärung des Falles auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet Zeugen, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Der Betreiber eines Kiosks soll Freitagnacht von einem beauftragten Sicherheitsunternehmen über den Einbruch in sein Geschäft erfahren haben und informierte die Polizei. Vor Ort stellten er und die Beamten fest, dass der Unbekannte die gläserne Eingangstür eingeworfen, das Ladenlokal betreten und aus den Regalen verschiedene Waren entwendet hatte. Im Anschluss soll der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Hinweise zum Täter konnten bislang nicht erlangt werden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell